publié le 01/07/2018 à 10:30

Une personnalité qui a "fait la France plus grande et plus forte". C'est ainsi qu'Emmanuel Macron a rendu un dernier hommage à Simone Veil, qui est entrée avec son mari Antoine au Panthéon ce dimanche 1er juillet 2018. C'est le troisième couple à entrer ensemble dans l'édifice, tandis que la rescapée de la Shoah et ex-ministre sera elle la cinquième femme à pouvoir y reposer.



Le cortège funèbre a quitté à 10h30 le mémorial de la Shoah, où les cercueils des époux reposent depuis vendredi, pour se diriger vers le Panthéon. La rue Soufflot qui mène au monument arborait un tapis aux couleurs de l'Europe et 21 panneaux retraçaient les moments marquants de la vie de Simone Veil.



Le chef de l'État a ensuite prononcé un discours à 11h30, avant une minute de silence particulière. Cette dernière a été respectée avec en fond sonore l'aube à Birkenau : un enregistrement effectué en juin dernier par David Teboul.

Les portes du Panthéon se sont ouvertes un peu avant 12h30. À côté de leurs dépouilles, la "plaque consacrée aux Justes, ces Français qui ont risqué leur vie pour sauver des Juifs, posée en 2007 à son initiative. Simone Veil trouvera ainsi sa place dans la même aile que les résistants Jean Moulin et Pierre Brossolette, le fondateur de l'Europe Jean Monnet, et l'écrivain André Malraux".

Revivez la cérémonie

12h35 - La cérémonie officielle est désormais terminée. Simone et Antoine Veil reposent désormais au Panthéon. Les deux cercueils seront déposés lundi 2 juillet dans la crypte où ils seront réunis.



12h25 - Les deux cercueils seront dans la nef du Panthéon de 16 heures à 22 heures. Le public pourra rendre hommage au couple Veil.



12h17 - Les portes du Panthéon s'ouvrent lentement. Les cercueils portés par la Garde Républicaine font leur entrée dans le bâtiment sous les applaudissements de la foule.

La Garde Républicaine porte le cercueil de Simone Veil dimanche 1er juillet au Panthéon Crédit : LUDOVIC MARIN / POOL / AFP

12h08 - Une minute de silence est accompagnée d'un enregistrement du silence du camp de Birkenau.



12h05 - La Marseillaise est entonnée par la cantatrice Barbara Hendricks dès la fin du discours d'Emmanuel Macron qui a également rendu hommage au mari de Simone Veil, Antoine.



11h50 - "Avec Simone Veil, entrent ici ces femmes qui ont fait la France", déclare Emmanuel Macron. Il aborde le fait que l'ancienne ministre reposera dans le caveau VI avec Jean Moulin, André Malraux, Jean Monnet et René Cassin.



11h38 - Emmanuel Macron a débuté son discours. L'entrée de Simone Veil au Panthéon est "une décision de tous les Français", selon le président de la République.



11h21 - Les cercueils, portés par les gardes républicains remontent la rue Soufflot au son de l'Ode à la joie de Beethoven, l'hymne officiel de l'Union Européenne.



11h15 - Sur le parcours, plusieurs femmes portaient des t-shirts barrés d'un "Merci Simone".



11h05 - Les cercueils de Simone et Antoine Veil ont quitté le Mémorial de la Shoah peu avant 10h30, où les Français ont rendu hommage à l'ancienne déportée durant 48 heures.



10h50 - Plusieurs personnalités politiques sont sur place au Panthéon. Notamment les anciens présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy. Mais aussi le Premier ministre, Édouard Philippe.



10h37 - Des centaines de personnes sont déjà massées le long des barrières installées rue Soufflot, où les deux cercueils passeront avant d'arriver au Panthéon.

A Simone Veil, la patrie reconnaissante ! Déjà beaucoup de monde rue Soufflot, au pied du Panthéon, 1h avant l'arrivée des cercueils des époux Veil. @RTLFrance #SimoneVeil #Panthéon pic.twitter.com/jBpY2Ysd4C — FabienRandrianarisoa (@FabRandria) 1 juillet 2018

10h30 - Bonjour et bienvenue dans ce direct consacré à l'entrée au Panthéon de Simone et Antoine Veil.