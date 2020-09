Macron a choisi "le camp de la violence" : Piolle lui répond sur la 5G

et AFP

publié le 16/09/2020 à 12:16

Affrontement politique sur la 5G. Les Verts reprochent à l'exécutif un passage en force. Emmanuel Macron a promis, devant des entrepreneurs du numérique, de "tordre le cou à toutes les fausses idées" sur la 5G, au lendemain d'une tribune cosignée dans Le Journal du Dimanche par près de 70 élus LFI et EELV - dont Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot - et réclamant un moratoire à la mise en oeuvre du nouveau réseau mobile.

"La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation", a insisté le président de la République en ironisant sur ceux qui préféreraient "le modèle Amish" et le "retour à la lampe à huile". Les Amish sont une communauté chrétienne américaine connue pour mener une vie simple et austère, à l'écart des technologies.

Éric Piolle a répondu au chef de l'État lors d'une interview accordée à Franceinfo. "C'est totalement outrancier, estime-t-il (...) Macron, finalement choisit ce camp de la violence. Bientôt, il dira qu’on mange les enfants !". Selon le maire EELV de Grenoble, Emmanuel Macron doit sortir "de son bunker à Paris". "Sa 'start-up nation', elle ne parle pas à beaucoup de gens qui, aujourd'hui, n'ont pas accès au numérique", a-t-il ajouté.

Doit-on avoir peur de la 5G ? Oui

Non

Ne se prononce pas

En juillet dernier, Éric Piolle avait assuré avoir de nombreuses réserves sur le déploiement de la 5G en France. Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, il avait livré ce qu'il reconnaît comme étant "un raccourci légèrement provocateur" : "Est-ce que le progrès c’est de pouvoir regarder des films pornos en HD ? La moitié des 4% des émissions de gaz à effet de serre émise par le numérique, c’est le streaming. Un quart des vidéos qui sont regardées sont des vidéos porno. Évidemment, je fais un raccourci légèrement provocateur parce que j’aime bien ça, mais grosso modo la 5G, c’est pour nous permettre de regarder des films porno même quand vous êtes dans votre ascenseur en HD", avait-il insisté.