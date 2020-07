PMA : Marlène Schiappa assure un remboursement "à 100%"

publié le 28/07/2020 à 21:29

Ce dimanche 26 juillet, la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté a évoqué le projet de "loi bioéthique" qui a été examiné en deuxième lecture à l'Assemblée nationale et qui comporte entre autre l'ouverture de la Procréation Médicalement Assistée (PMA) aux femmes seules et aux couples lesbiens.

Si le projet de loi est adopté, la PMA sera "remboursée" à 100%, a confirmé la ministre tout en soulignant que la population française était "tout à fait prête" pour l'ouverture de la PMA : "Tous les sondages le disent, entre 64 et 70%" de la population y seraient "favorables", rapporte Madame Figaro.

À l'antenne de France Info, l'ancienne secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes s'est félicitée du "climat apaisé" dans lequel les débats se sont déroulés autour de cette question. "J'ai voulu éviter que l’on ait des débordements et des propos homophobes, lesbophobes, et que les enfants nés de PMA soient moqués dans les cours d’écoles et soient les premières victimes de ces moqueries", a-t-elle affirmé.