publié le 22/09/2019 à 02:11

Invité de l'émission On n'est pas couché, ce samedi 21 septembre, François-Xavier Bellamy, député européen des Républicains (LR), est revenu sur le sujet de la procréation médicalement assistée (PMA), sur lequel il a fait polémique dans un entretien accordé au Journal du Dimanche.



L'ancien professeur de philosophie estime que les personnes pouvant bénéficier de la PMA doivent être seulement celles qui sont malades : "La médecine répare les corps et c'est le cas aujourd'hui de la procréation médicalement assistée. Aujourd'hui, la PMA est ouverte à des couples où l'un des deux partenaires est affecté par une infertilité qu'il faut faire reconnaître par un diagnostic médical. Or, on nous dit maintenant qu'il va être question d'offrir la même technique à des personnes qui, pour le coup, ne sont pas malades".

François-Xavier Bellamy est également revenu sur sa position concernant l'avortement : "Si on écoute ce que disait Simone Veil, l'avortement est quelque chose qui n'a rien d'anodin et c'est une forme de drame. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que ça vaudrait le coup d'accompagner les femmes pour qu'elles puissent faire un vrai choix de manière libre ? C'est quelque chose qui pourrait nous réunir tous, je l'espère".