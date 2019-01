publié le 27/01/2019 à 14:30

La règle de la limitation à 80km/h sur les routes secondaires va-t-elle être révisée ? Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 27 janvier, Richard Ferrand indique ne "pas faire partie de ceux qui vont reprocher au Premier ministre de vouloir sauver des vies".



Mais le président de l'Assemblée nationale et député du Finistère reconnaît qu'en fonction des routes, les "80km/h c'est intenable". "Il me semble qu'il faut garder cette règle-là et que l'on pourrait utilement donner aux présidents de conseil départementaux et aux préfets une autorité conjointe pour déroger à cette règle lorsqu'elle n'est pas applique et tenable ou lorsqu'elle doit être modifiée", a fait valoir Richard Ferrand.

Lors du lancement du grand débat national, face plus de 600 maires, Emmanuel Macron avait entrouvert la possibilité de mettre en place des "aménagements" sur la limitation à 80km/h.