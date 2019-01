et Leia Hoarau

publié le 25/01/2019 à 22:47

Après l'apparition surprise d'Emmanuel Macron à une rencontre citoyenne, jeudi 24 janvier dans la commune de Bourg-de-Péage (Drôme), c'est au tour d'Édouard Philippe de montrer l'exemple : le Premier ministre a participé, ce vendredi 25 janvier au soir, pour la première fois, à un débat-citoyen avec des habitants de Sartrouville, dans les Yvelines.



Cette réunion était organisée par la députée la REM Yaëlle Braun-Pivet dans une salle commune et a rassemblé une centaine de personnes. Le Premier ministre a été accueilli par des applaudissements et quelques huées.

Dans une atmosphère tendue, et face à un Édouard Philippe silencieux et concentré, qui prenait des notes, les Français présents ont abordé les sujets qui leur tenait à cœur : fiscalité, transition écologique, éducation, organisation du pouvoir...

À écouter également dans ce journal

États-Unis - La fin du "shutdown" le plus long de l'histoire. Donald Trump a annoncé, ce vendredi 25 janvier, un accord pour mettre fin à la paralysie budgétaire des services fédéraux, qui dure depuis plus d'un mois. Mais il ne renonce pas à son mur.



"Gilets jaunes" - L'acte 11 des "gilets jaunes" se prépare. Et les forces de l'ordre seront autorisées à utiliser le LBD. Le tribunal administratif a en effet refusé de suspendre son usage. Elles seront en revanche équipées de caméras destinées à filmer leurs tirs.



Justice - Deux jours après son audition infructueuse devant le Sénat, Alexandre Benalla a déclaré auprès de la gendarmerie la perte d'un de ses passeports de service ainsi que d'une carte d'accès à l'Elysée, qu'il utilisait lorsqu'il occupait le poste de chargé de mission d'Emmanuel Macron.

