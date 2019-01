Les actualités de 7h30 - Recul sur les 80km/h : la colère de Chantal Perrichon

et Camille Schmitt

publié le 28/01/2019 à 07:58

Les 80 km/h pourrait bientôt être enterrés. Emmanuel Macron l'avait laissé entendre ces derniers jours et Édouard Philippe pourrait annoncer aujourd'hui une série d'aménagements. Le Premier ministre s'était donné deux ans pour dresser le bilan de cette mesure, mais c'est finalement 7 mois plus tard que les premiers résultats sont dévoilés.



Selon Chantal Perrichon, la Présidente de la ligue contre la violence routière, il s'agit de pure démagogie. Elle accuse l'exécutif de céder à la pression. "Dire que l'on va adapter les mesures, c'est montrer sa totale ignorance de la sécurité routière", dit-elle au micro de RTL.

"Il est dans une phase de séduction, où il doit lâcher du lest devant la fronde de tous ceux qui s'opposent à sa politique. Et curieusement, entre la bourse et la vie, il choisit la bourse", poursuit-elle.

"Gilets jaunes" - Emmanuel Macron est en Égypte pour un déplacement de 3 jours, durant lequel une trentaine d'accords ou de contrats devraient être signés. C'était l'occasion aussi pour le président d'évoquer, hors micro, cette crise.



Politique - Jacline Mouraud, l'une des figures des "gilets jaunes", a annoncé dimanche 27 janvier la création de son Parti, les "Émergents". Dans son viseur, non pas les Européennes mais les élections Municipales en 2020.



Football - Le PSG continue à gagner, même sans Neymar. Victoire 4 à 1 dimanche 27 janvier face à Rennes. Dans les rangs parisiens, l'inquiétude grandit toutefois. Peu de chances en effet que le Brésilien soit de retour pour le match face à Manchester dans 2 semaines en Ligue des Champions.