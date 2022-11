LFI va acheter des locaux dans tous les départements

La France insoumise (LFI) veut disputer les zones rurales et péri-urbaines au Rassemblement national et à la droite. Le parti de Jean-Luc Mélenchon a annoncé, jeudi 10 novembre, qu'il allait acheter des locaux "dans tous les départements de France, en commençant par les 65 départements où nous n'avons pas de députés".

Lors de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon avait été porté par les grandes villes et les quartiers populaires. Le député François Ruffin avait alors critiqué "l'abandon" à l'extrême droite des classes populaires rurales.

Les antennes qui seront déployées dans les départements serviront aux groupes d'action locaux qui auront pour tâche de "les animer, d'en faire des lieux de rencontre, de débat, de formation", a expliqué Francis Parny, chef de la mouvance des Insoumis communistes. Afin de créer et d'implanter les groupes d'action qui n'existeraient pas dans ces départements, LFI va recruter et former des "développeurs" bénévoles. Les 75 députés se verront confier, en plus de leur circonscription, le statut de "référent" pour un de ces départements, qui implique un suivi de ses problématiques et des déplacements.

Une "contribution volontaire" et facultative sera créée, a affirmé la députée de Paris, Sarah Legrain : "comme les cotisations, cela permet d'avoir un budget prévisionnel, mais ça ne détermine pas si on est membre ou pas de LFI". Ces volontaires pourront choisir l'affectation de leur contribution, que ce soit aux campagnes nationales ou aux groupes d'actions locaux.

