publié le 11/07/2019 à 08:18

Laurent Wauquiez renonce à briguer la présidence des Républicains au mois d’octobre. Le numéro 2 du parti n'affrontera donc pas Christian Jacob, ancien ministre et actuel président du groupe LR à l'Assemblée national, qui fait figure d'hyper favori. Sa décision, annoncée dans le Parisien Aujourd'hui en France, était attendue mais en a surpris quelques uns en interne.

Christian Jacob, député du Loir-et-Cher, arrivé à l’UMP en 2007 après avoir été porte-parole de Philippe de Villiers et milité au Front national de la jeunesse, a l’image non seulement d’un ambitieux mais aussi d’un électron libre.

S'il renonce ce n'est pas pour une histoire de parrainages, comme le supposent déjà certains. Une grosse poignée de députés étaient déjà prêts à le soutenir et côté adhérents il n’aurait sans doute eu aucun mal, selon un stratège du parti qui souligne sa popularité chez les encartés LR.

Sarkozy déconseille Guillaume Peltier de se présenter

Selon nos informations, Guillaume Peltier a rencontré Nicolas Sarkozy à plusieurs reprises ces dernières semaines. "N’y va pas, ce n’est pas ton moment", lui aurait conseillé en substance l’ancien chef de l’État qui a pourtant, dit-on, une assez bonne image de Guillaume Peltier. "On a longtemps considéré qu’il y avait deux talents avec nous : Darmanin et lui", confiait hier soir un fidèle sarkozyste. Et d'ajouter : "Il (Nicolas Sarkozy) le trouve ambitieux et lui reproche de ne pas mettre de cravate assez souvent, mais il considère qu’il est bosseur et qu’il a du talent". Sauf qu'aujourd’hui, "la priorité, c’est de sauver ce qu’il reste du parti".

Message entendu, donc, de la part de Guillaume Peltier, qui entre temps a rencontré Christian Jacob et qui au passage, n'ayant pas franchement la cote chez les parlementaires, fait "un bon coup" de l’aveu même de l’un d’entre eux, en démontrant sa capacité à "jouer collectif", selon ses propres mots.

Guillaume Larrivé et Julien Aubert candidats

Deux députés sont à ce jour candidats en plus de Christian Jacob : celui de l’Yonne, Guillaume Larrivé, et celui du Vaucluse, Julien Aubert. L’un comme l’autre devront décrocher les parrainages de 5% des parlementaires et surtout 1.350 signatures d’adhérents, dans 15 fédérations différentes. Le même département ne pouvant pas fournir plus de 10% des précieux paraphes, Julien Aubert avait déjà échoué à être candidat face à Laurent Wauquiez.