publié le 10/07/2019 à 20:18

C'est la troisième fois en dix jours que cela lui arrive. Angela Merkel a de nouveau été prise de violents tremblements de tout son corps ce 10 juillet matin. La chancelière allemande était au côté du Premier ministre finlandais pour une cérémonie officielle.

Lors de sa première crise de tremblements le 18 juin, la dirigeante conservatrice avait invoqué une déshydratation et la chaleur. Aujourd'hui, en conférence de presse, Angela Merkel se veut rassurante : "Je vais bien. Comme je l'ai dit il y a quelques jours, je suis encore dans une phase de récupération psychologique après la cérémonie d'accueil militaire du Président ukrainien du 18 juin."

"Ce n'est pas terminé, mais il y a des progrès" a encore ajouté la cheffe du gouvernement allemand. D'habitude respectueux de la vie privée des femmes et hommes politiques, les médias allemands se montrent de plus en plus inquiets. À l'image du Bild-Zeitung, qui réclame la vérité sur ces crises à répétition avec en gros titre : "La chancelière peut-elle nous dire comment elle va vraiment ?".

> Angela Merkel prise de tremblements pour la 3e fois Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : Agences/M6 | Date : 10/07/2019