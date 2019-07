publié le 06/07/2019 à 05:38

Dans la course à la présidence des Républicains, Christian Jacob a recueilli un précieux soutien vendredi 5 juillet : celui de François Baroin, ancien ministre et actuel président de l'Association des maires de France, très respecté à droite.

"J'apporte tout mon soutien à Christian Jacob, un homme de très solide expérience",a déclaré le maire LR de Troyes dans les colonnes du Figaro. "Je crois, qu'il est l'homme de la situation et qu'il peut être une surprise pour beaucoup : dans un premier temps celui du rassemblement, ensuite de la reconstruction. Je voterai pour lui naturellement", poursuit l'ancien ministre de l'Économie.

Christian Jacob, président du groupe LR à l'Assemblée nationale n'est pas le seul à vouloir prendre la tête du parti. Les députés Julien Aubert et Guillaume Larrivé ont également déclaré leur candidature. Guillaume Peltier, également député, devrait lui se prononcer la semaine prochaine.

Dans cet entretien donné à nos confrères du Figaro, François Baroin dit aussi porter "un regard attristé" sur la situation de sa famille politique "parce qu'une opposition républicaine est utile à la démocratie". Il plaide pour "repartir de zéro et reconstruire un parti de gouvernement avec la même détermination et la même confiance en nous que l'ont fait en leur temps Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy", notant que "personne ne peut dire si ce sera prêt pour la prochaine échéance présidentielle, en 2022".

Les Républicains ? "Un Tea-party à l'américaine"

"Mais, ce qui est sûr, c'est que le sang-froid, la fidélité, le discernement permettront de faire le constat de nos erreurs : on est devenu un Tea-party à l'américaine et on s'est éloigné d'un parti de gouvernement", estime l'ancien ministre. À ses yeux, "c'est la queue de comète d'une dérive vers l'expression de revendications de nature identitaire, sociétale ou religieuse" et il faudra donc "reparler à tous et reconstruire un parti de gouvernement appuyé sur une base populaire la plus large possible".

Mais fidèle à son discours depuis plusieurs mois, François Baroin exclut pour le moment de jouer un rôle dans la reconstruction de la droite, affirmant une nouvelle fois son choix de se "mettre en retrait de la vie politique partisane". Cependant, il ajoute que "personne ne peut dire aujourd'hui ce qu'il en sera dans trois ans, ni les candidats possibles". La porte reste donc entrouverte.