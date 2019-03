publié le 24/03/2019 à 18:01

Les élections européennes auront lieu dans deux mois. Le paysage électoral se dessine un peu plus, depuis l'annonce de la candidature de Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes, comme tête de liste de la majorité. Le Parti socialiste, lui, s'est effacé derrière Place Publique et a désigné Raphaël Glucksmann pour incarner la campagne.



Pas de mouvement spectaculaire dans ce baromètre. La République En Marche reste en tête à 23% d'intention de vote, juste devant le Rassemblement national, à 21,5%. On est là vraiment dans la marge d'erreur. Mais plus que jamais, ces deux partis survolent cette élection. Ils progressent même sur un mois. Un point supplémentaire pour la liste La République En Marche et 1,5 point pour celle du Rassemblement national.

Résultat, les autres partis se retrouvent loin derrière. Les Républicains semblent désormais conserver une troisième place aux alentours de 13% d'intention de vote.

La France insoumise poursuit sa chute

Ça bouge en revanche juste après, avec pour la première fois dans le classement, la présence de Raphaël Glucksmann, désormais tête de liste Place Publique / Parti socialiste. Il permet aux socialistes de progresser. Ils passent de 5 à 7%, au même niveau que Yannick Jadot et sa liste écolo, mais qui lui perd 1 point. Les Insoumis aussi continuent de chuter. Ils sont à 8%.



Notez enfin dans ce sondage qu'Emmanuel Macron reste plus que jamais la première motivation quand on demande aux électeurs, pourquoi aller voter pour 80% de ceux qui choisiront les Insoumis ou le RN. Ils le feront pour dire "non" à Emmanuel Macron et à l'inverse, deux tiers de ceux qui voteront En Marche le feront pour dire "'oui" au président. C'est dire si l'enjeu européen de cette élection passe au second plan.