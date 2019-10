"Les policiers n'ont plus le prestige auquel ils devraient avoir droit", estime Duhamel

publié le 04/10/2019 à 21:29

Cette semaine a été marquée par une manifestation inédite depuis près de 20 ans : celle des policiers, qui étaient plusieurs milliers à défiler mercredi 2 octobre, à l'appel d'une large intersyndicale. Une "marche de la colère" sur fond de malaise de l'institution, de hausse des suicides et de réforme des retraites.

"Les policiers et gendarmes sont mis à rude épreuve, et de plus en plus", estime Alain Duhamel, évoquant l'épisode "exténuant" des "Gilets jaunes" mais surtout leurs "conditions de travail déplorables". "Dans cette société, ils n'ont plus ou pas la considération et le prestige auxquels ils ont droit", fustige l'éditorialiste, qui rappelle que "ce sont eux qui sont chargés de défendre les individus et la société", ce qui représente "une énorme responsabilité".

Pire encore, "ils sont souvent critiqués et injuriés notamment en dehors de leur service et ça, c'est évidemment inacceptable", conclut Alain Duhamel.