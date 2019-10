et AFP

publié le 02/10/2019 à 06:23

La police est dans la rue. À l'appel d'une intersyndicale inédite depuis près de 20 ans, les policiers défilent à Paris ce mercredi 2 octobre pour une "marche de la colère" sur fond de malaise de l'institution, de hausse des suicides et de réforme des retraites.

Le cortège doit partir vers 12h30 de la place de la Bastille pour rejoindre celle de la République. Les organisations syndicales qui ont réussi l'union sacrée tous corps et tous grades confondus, espèrent une mobilisation exceptionnelle de 15.000 à 20.000 manifestants.

Ce rassemblement est motivé par l'usure opérationnelle liée au mouvement social des "gilets jaunes", où la police a été accusée de violences, et un bond des suicides au sein de la Police nationale, un mal endémique dans l'institution.

Cinq points sont au cœur des revendications des policiers : "l'amélioration de la qualité de vie au travail", "une véritable politique sociale pour les agents du ministère de l'Intérieur", "une réponse pénale réelle, efficace et dissuasive", "la défense des retraites" et une future loi d'orientation et de programmation "ambitieuse".

Les retraites au cœur des tensions

Le futur big bang des régimes de retraite est en effet l'un des principaux points de tension entre l'exécutif et les syndicats policiers, qui craignent une remise en cause de leur avantageux système de bonifications.

Les policiers bénéficient d'une bonification spéciale dite "du cinquième" ou "quinquennale", qui leur offre une annuité, soit quatre trimestres, de cotisation tous les cinq ans. Elle est plafonnée à cinq annuités. Pour être éligible à cette bonification, le fonctionnaire doit avoir exercé 27 années de service.

Les propos du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner assurant, le 17 septembre, qu'il défendrait "jusqu'au bout la spécificité du statut" des forces de l'ordre, sont loin d'avoir dissipé les inquiétudes des organisations syndicales.

"Nous voulons une position ferme et définitive du gouvernement", résume le secrétaire général d'Unité-SG-FO, Yves Lefebvre, réélu la semaine dernière à la tête du syndicat de gardiens et de gradés.

"Le métier de policier n'est pas un métier comme les autres car son exercice est dangereux", souligne David Le Bars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. "On prend le risque d'une fuite des personnels et de carrières à deux vitesses. On va s'effondrer sur nous-mêmes", conclue-t-il.

