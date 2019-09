publié le 27/09/2019 à 20:26

"C'est une époque de la France qui s'en va" commente Alain Duhamel à propos du décès de Jacques Chirac. Le journaliste et l'homme politique s'étaient rencontrés dès 1970, lors d'une émission télévisée. "Il avait un mode de vie, des goûts, une proximité qui le faisait ressembler aux Français. C'était un Français comme un autre qui vivait dans un palais national" poursuit-il.

"Il y a quelque chose que je trouve qu'on ne souligne pas assez dans l'ensemble. C'est qu'une des raisons pour laquelle il est tellement dans la tête des Français [...] c'est que, depuis Napoléon III, il est l'homme public qui a le plus longtemps dirigé l'exécutif", explique le journaliste.



Populaire pendant sa retraite, Jacques Chirac n'a pas toujours été dans le cœur des Français. "La réalité, c'est que sa popularité a beaucoup variée", affirme Alain Duhamel. "Sous Valéry Giscard d'Estaing il était extrêmement populaire dans sa famille politique, c'est-à-dire 20% des Français, mais au-delà il était extrêmement combattu."

"Quand il était dans l'opposition à François Mitterrand, là aussi sa famille le soutenait, mais ce n'était pas du tout un homme de consensus. À cette époque-là [...] il divisait, incontestablement. Il a été populaire quand il était beaucoup plus âgé", détaille-t-il. Au contraire, sur la scène internationale "il était non seulement respecté, mais en plus il était très influent".