Dix petits jours avant le premier tour, le risque d'abstention est encore très élevé. Notre dernier sondage BVA pour Orange et RTL prévoit seulement 70 % de participation. D'autant que, dans l'optique du second tour, une autre difficulté s'ajoute : toute la France sera en vacances.

Dans un commissariat parisien, 80 à 100 personnes se présentent chaque jour. Chacun à une raison bien à lui pour expliquer cette démarche. Ainsi, Marie et Omar qui sont étudiants dans la capitale sont désormais très éloignés de leurs bureaux de vote. "Je vais donner procuration à ma mère qui est à la Réunion", précise cette électrice au micro de RTL. "Tout le monde n'a pas le droit de vote, donc si je ne fais pas cette démarche je me vais me faire taper", explique son camarade avec une pointe d'humour.

Les procurations sont en augmentation cette année. La faute aux vacances scolaires, en effet, toutes les zones seront concernées pour le second tour. Heureusement, la démarche a été simplifiée depuis 2020 et l'explosion de la pandémie de coronavirus.

Dorénavant, il suffit de remplir une pré-procuration sur Internet avant de la faire valider dans un commissariat. Si vous pensez que vous ne serez pas près de votre bureau de vote les 10 et/ou 24 avril prochain, vous avez jusqu'au week-end du vote pour faire votre procuration.

