Les infos de 8h - Ocean Viking : la "honte" et la colère d'une humanitaire de SOS Méditerranée

Ce vendredi 11 novembre, les 230 migrants de l'Ocean Viking sont arrivés à Toulon. Après trois semaines d'errance en mer, le navire humanitaire a accosté au port militaire et les rescapés ont été accueillis dans un centre situé sur la presqu'île de Giens qui reçoit habituellement les colonies de vacances d'une grande entreprise.

Morgane Lescot, membre de l'association SOS Méditerranée a été à bord du bateau. "On les sent indéniablement soulagés, pourtant, quand je les vois regarder au-dehors, je sens aussi de l'angoisse. La situation médicale et psychologique des rescapés s'est détériorée jusqu'à atteindre un point critique et ça, c'est inacceptable", a expliqué celle qui est chargée de communication au sein de l'ONG.

Elle a aussi confié à RTL "la honte éprouvée par toute son équipe à bord" envers les pays européens. "Ils ne nous ont pas laissé d'autres choix que de retenir ces personnes", a-t-elle assuré, en expliquant que ces derniers ont dû "manger par terre et se nourrir de nourriture lyophilisée pendant 3 semaines".

L'humanitaire a ensuite affiché son inquiétude vis-à-vis des prochaines opérations menées par l'association dont elle est membre : "Aujourd'hui, je suis inquiète quant à la suite des missions de recherche et de sauvetage en mer, alors que ces missions comblent le vide laissé par les États, qui laissent des personnes se noyer aux portes de l'Europe".

