"Un pas important" : Emmanuel Macron "salue le retour de Kherson à l'Ukraine”

Un "pas très important" dans la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie. Mercredi 9 novembre, l'armée russe a annoncé se retirer de la ville de Kherson dans le sud de l'Ukraine. Ce vendredi 11 novembre, l'armée ukrainienne a indiqué être entrée dans Kherson.

Une victoire importante et décisive dans cette guerre, saluée par Emmanuel Macron sur Twitter. "Je salue le retour de Kherson à l’Ukraine, un pas important vers le plein rétablissement de ses droits souverains. La France restera aux côtés des Ukrainiennes et Ukrainiens", a écrit le chef de l'État.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky a tenu à remercier son homologue pour son message : "Merci Emmanuel Macron. Et ces pas vont continuer, jusqu’à ce que les drapeaux ukrainiens flottent au-dessus de toutes les villes et villages ukrainiens. Heureux d’avoir des alliés comme toi et le peuple français coude-à-coude avec nous sur ce chemin".

Le président ukrainien s'est aussi félicité d'un "jour historique" pour son pays. "Nous reprenons le sud du pays, nous reprenons Kherson", a-t-il déclaré lors de son allocution quotidienne.

