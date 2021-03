publié le 29/03/2021 à 08:28

La loi climat arrive dans l'hémicycle à l'Assemblée et elle fait décidément l'unanimité contre elle. Pas assez ambitieuse ou au contraire trop punitive, les oppositions sont nombreuses.

Les commerçants à leur tour ont décidé de monter au front car le texte prévoit notamment de limiter, voire d'éteindre, leurs vitrines et ce serait aux maires de décider. Qu'un maire puisse décider de ce qu'un commerçant peut faire ou ne pas faire dans une vitrine - espace privé du magasin - Emmanuel Le Roch qui représente 300 enseignes ne l'admet pas : "Une devanture , c'est fait pour refléter la personnalité du magasin, pour se différencier de ses concurrents, ce n'est pas possible de brider les commerçants, d'appliquer à tout le monde les mêmes règles", se plaint le collectif " Touche pas à ma vitrine ".

Jean-Pierre Lehmann de la Fédération nationale des centres-villes ne décolère pas : "La mesure est d'autant plus incomprise que les centres-villes se meurent doucement et ce n'est pas en éteignant les vitrines qu'on les revitalisera. Et dans le contexte actuel de fermetures des commerces à cause de la pandémie, ce n'est vraiment pas le moment d'en rajouter une couche."

