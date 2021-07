Les infos de 6h - Aude : l'incendie toujours en cours, 850 hectares parcourus

Crédit : Francois Laurens / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Après le premier grand incendie de l'été au début du mois, le département de l'Aude est une nouvelle fois frappé par les flammes. Samedi 24 juillet, un feu s'est déclaré sur l'autoroute A61, dans le secteur de la montagne d'Alaric. Celui-ci a déjà parcouru plus de 850 hectares de végétation et a provoqué des coupures d'électricité en France, au Portugal et en Espagne. 120 habitants de Foncouverte ont également dû être évacués.



Parti du bord de l'autoroute reliant Narbone à Toulouse, l'incendie s'est rapidement propagé par le vent et la végétation très sèche. Non loin, le village de Fabrezan a lui aussi été menacé. Les maisons se sont retrouvées plongées dans une épaisse fumée.

Cet incendie mobilise déjà 800 pompiers. D'importants moyens aériens ont également été déployés samedi pour tenter d'éteindre les flammes, mais ces dernières sont difficiles à maîtriser. En cause, "le manque d'accès au niveau du massif et le vent qui n'arrête pas de tourner", selon le lieutenant Philippe Miramont.

"Du moment où nous n'arrivons pas à maîtriser le feu rapidement, celui-ci s'en va et malheureusement on ne peut pas l'éteindre par manque d'accès", poursuit-il. Les pompiers s'attendent à encore lutter de longues heures pour fixer l'incendie. Son extinction pourrait prendre plusieurs jours.

