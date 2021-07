Ils étaient plus de 110.000 dans la rue samedi dernier et sans doute au moins autant, ce samedi 24 juillet. Les opposants au passe sanitaire et à la vaccination obligatoire pour certaines professions ont à nouveau manifesté avec toujours les mêmes slogans "liberté de choix" ou encore "non à la dictature sanitaire".



Marseille, Lyon, Montpellier, Nice, Lille ou encore Strasbourg, aucune ville n'y a échappé, ni Paris, où quelques milliers de manifestants sont partis place de la Bastille jusqu'à la porte de Champerret. Sept kilomètres de trajet qui se sont bien déroulés même si quelques individus ont tenté de se diriger vers les Champs Elysées avant d'être stoppés par la police.

Dans le cortège, toujours une population hétéroclite : des gilets jaunes, des soignants, des pancartes qui en appellent à la liberté. La plupart des personnes souhaitent le préciser, ils ne sont pas antivaccin et ont même leurs deux doses. L'hostilité est plutôt dirigé vers le passe sanitaire : "je ne suis pas là pour juger les vaccinés et non vaccinés, témoigne un manifestant, mais on ne doit rien nous imposer. Je ne veux pas d'une société où nous sommes tous fichés, comme en Chine, où des mesures extrêmement stricte existent sur les libertés." La plupart des manifestants sont actuellement repartis et les terrasses des cafés ont pu rouvrir.

A écouter également dans votre journal

Jeux olympiques - Première médaille française à Tokyo. Lucas Mereze a remporté la médaille de bronze en judo pour les moins de 60 kgs. Grosse désillusion en revanche pour l'équipe de France de Volley-ball qui s'est inclinée contre les Etats-Unis en 3 sets.

Urbanisme - Deux sites français font leur entrée au Patrimoine mondial de l'UNESCO : la ville de Vichy mais aussi le magnifique phare de Cordouan, dans l'estuaire de la Gironde, vieux de 400 ans, il fût le dernier phare habité de France.

Société - La présence du variant Delta fait toujours peser une grande menace sur les vacances. Au Barcarès dans les Pyrénées-Orientales, un club VVF va fermer ses portes, ce soir, après la contamination de quatre de ses employés.