Un drame s’est déroulé dans la commune de Cholet, dans le Pays de la Loire, lors des festivités du 14 juillet. Le procureur de la République d’Angers a annoncé qu’un garçon de sept ans et sa sœur de 24 ans sont décédés pendant le feu d’artifice. Interrogé sur les circonstances de l'accident, il a évoqué un "incident de tir", mais n’a pas souhaité donner plus de précision sur les circonstances du drame.

Les deux victimes étaient présentes "à une cinquantaine de mètres du pas de tir" lors de l’incident survenu aux alentours de 23h10. "Il est beaucoup trop tôt pour en dire plus", a ajouté le procureur. La presse locale a assuré que la soirée avait été brusquement interrompue et que de nombreux véhicules de pompiers et de la gendarmerie étaient présents sur place.

Témoin de la scène, un habitant de la commune a témoigné auprès de l'AFP : "J'étais à 5/6 mètres de l'explosion avec mes deux filles, j'ai reçu des étincelles et senti la chaleur du souffle. Heureusement, là où j'étais placé j'ai servi de bouclier à mes filles en quelque sorte. Est-ce une fusée partie de travers ou qui a explosé en retombant ? C'est arrivé tellement vite, je ne saurais pas dire".

À noter qu’une troisième personne a été blessée lors de cet incident. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte et confiée à la Sûreté départementale.

