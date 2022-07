Depuis le début de la semaine, 5.000 hectares ont brûlé en Gironde, provoquant l'évacuation de plus de 10.000 personnes. À La Teste-de-Buch, ce vendredi 15 juillet, les pompiers luttent toujours contre les flammes : le feu n'est pas fixé et a même progressé de sept kilomètres vers le sud, en direction de Biscarosse.

Ainsi, les camions rouges défilent sans cesse au PC sécurité entre Cazaux et La Teste-de-Buch. 300 pompiers ont été mobilisés toute la nuit et vont poursuivre leurs opérations pour maîtriser cet incendie. Pas de menace immédiate à Cazaux, mais toujours beaucoup de fumée. Une maison et un restaurant ont pris feu jeudi et les habitations d’un lotissement sont toujours sous la protection des soldats du feu ce vendredi.

Au total, 3.200 hectares de forêt ont brûlé entre La Teste-de-Buch et Cazaux, soit l'équivalent de 4.400 terrains de foot. Les 4.000 habitants de Cazaux, eux, ne pourront pas rentrer chez eux ce vendredi, car la situation est instable et la météo non favorable. Une vigilance orange canicule est toujours en cours sur la Gironde. À 6 heures, il faisait déjà 20°C à La Teste-de-Buch.

Malheureusement, la Gironde n'est pas le seul département concerné par les feux de forêts. Des incendies sont aussi en cours au sud d'Avignon depuis jeudi soir. 1.000 hectares ont été parcourus par les flammes, dont au moins 300 hectares brûlés. Près de 950 pompiers sont mobilisés sur place.

À écouter également dans ce journal

Fait divers - Un garçon de sept ans et sa sœur de 24 ans sont décédés pendant un feu d'artifice à Cholet jeudi 14 juillet à la suite d'un "incident de tir".

Santé - La HAS recommande une seconde dose de rappel du vaccin contre le coronavirus pour les femmes enceintes et les moins de 60 ans avec comorbidités.

International - L'ex-épouse de l'ancien président Donald Trump, Ivana Trump, est décédée à 73 ans, a annoncé sa famille jeudi 14 juillet dans un communiqué.

