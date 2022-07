Incendie en Provence : 1000 hectares parcourus, 300 hectares détruits

Alors que depuis plusieurs jours, deux violents feux continuent de ravager les forêts de Gironde, un virulent incendie s’est déclenché ce jeudi 14 juillet au sud d’Avignon. Il a débuté à la suite du passage d’un train de marchandises qui a provoqué des étincelles. Malgré la mobilisation de 940 pompiers, le feu, composé de trois foyers distincts, n’avait toujours pas été maitrisé dans la soirée de jeudi et avait déjà parcouru 1000 hectares et détruit près de 300 hectares de végétation.

C’est aux alentours de 16h00 que le feu s’est déclenché. La préfecture locale a expliqué que le passage d’un train avait "généré des étincelles et fait s'embraser la végétation sèche de part et d’autre des rails".

La température caniculaire ambiante et un vent relativement fort ont ensuite mené à la propagation du feu. L’incendie s’est ainsi décalé sur le massif de la Montagnette, une colline recouverte en grande majorité de pins d’Alep, une végétation particulièrement inflammable : "Les effets de pente, le relief et les accès difficiles complexifient l’action des pompiers", a précisé le porte-parole des pompiers des Bouches-du-Rhône. L’AFP a rapporté que la fumée et les cendres arrivaient ainsi jusqu'à Avignon, où le festival de théâtre bat son plein. La semaine dernière, 650 hectares de forêt avaient déjà brûlé dans le Gard voisin.

