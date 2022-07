Les infos de 5h - SNCF : des trains en retard pour raisons climatiques

L'ensemble du territoire français doit actuellement faire face à une importante vague de chaleur. Conséquence inattendue de cette hausse des températures, certaines lignes de la SNCF ont été perturbées pour raisons climatiques. Ces retards de trains risquent de perturber le trajet de nombreux voyageurs en ce vendredi 15 juillet, jour de départ important pour les vacanciers.

Ce jeudi, certains trains arrivant en gare de Paris Montparnasse ont connu un retard de près de 45 minutes. "On nous a annoncé que la vitesse de train été limitée à cause de la chaleur et de la canicule. On devait rouler à 100 kilomètres à l'heure au lieu de 160", a confié à RTL un passager en provenance de Tarbes. La chaleur risque en effet de dilater l'acier des rails, ce qui pourrait mener à une déformation de la voie.

Plusieurs passagers de train arrivés en retard pour les mêmes raisons ont appelé la SNCF, ainsi que les dirigeants politiques du pays, à se pencher sur ce problème qui pourrait devenir récurrent avec le réchauffement climatique : "Il faudrait penser à anticiper ce genre de problème à l'avenir", assure ainsi une passagère en provenance de Biarritz.

Céline de son côté pointe du doigt la responsabilité du gouvernement : "C'est lié à un changement dont tout le monde se rend compte et il faut pouvoir s'y adapter. Je pense que ce sont aussi des décisions politiques avant d'être celle de la SCNF. Si nos dirigeants prennent conscience, tout le monde devra se mettre au pas".

