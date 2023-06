Remaniement : 6 Français sur 10 ne veulent plus d'Élisabeth Borne

Les syndicats appellent à se mobiliser sur les salaires. Une façon de reconnaitre l'échec de la dernière mobilisation et de passer à autre chose en tournant la page des retraites. L'intersyndicale maintient son unité et appelle à "continuer à agir". Cet épisode aura en tout cas laissé des traces au sein de l'exécutif, un remaniement est annoncé et selon notre dernier sondage BVA pour RTL, 6 Français sur 10 souhaitent un changement de Premier ministre. Preuve qu'il n'y a pas qu'à l'Élysée qu'on s'interroge sur l'avenir à Matignon d'Élisabeth Borne.

Ce souhait est particulièrement marqué chez les sympathisant de la France insoumise et du Rassemblement national à plus de 75%. Du côté des électeurs Renaissance, 4 électeurs sur 10 seulement souhaitent qu'Emmanuel Macron change son gouvernement. En cas de remaniement en revanche, les Français sont plus divisés sur l'identité du futur Premier ministre. Seuls 44% d'entre eux souhaitent qu'une personnalité de la droite pose ses valises rue de Varenne. C'est pourtant la proposition portée par plusieurs proches du président. L'hypothèse d'un remaniement ne fait aujourd'hui plus beaucoup de doute. Mais reste à savoir sa date et surtout son ampleur.



Enquête réalisée sur Internet les 14 et 15 juin 2023, auprès d'un échantillon de 1.000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.



60% des Français souhaitent que le président de la République change de Premier ministre Crédit : BVA

