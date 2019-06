publié le 27/06/2019 à 04:59

L'arroseur arrosé. Le Haut conseil pour le climat, créé par Emmanuel Macron lors de la crise des "gilets jaunes", épingle la politique sur le climat... d'Emmanuel Macron.

Les 11 membres, climatologues et économistes, qui constituent ce Haut conseil ne sont pas tendres. "Les efforts sont réels, mais nettement insuffisants", disent-ils. "La France n'a aucune chance d'atteindre son objectif". Au moins c'est clair.

L'objectif, qui va être voté dans les jours qui viennent dans la Loi énergie, c'est d'arriver à la neutralité carbone en 2050. Cela peut sembler un peu austère, mais cela va changer nos vies. Concrètement, cela signifie qu'en 2050, la France ne devra pas rejeter dans l'atmosphère plus de carbone qu'elle n'en capture. Car d'un coté on émet du carbone avec nos voitures, nos logements, nos usines, de l'autre on en récupère avec notamment les arbres, les plantes...

Il faudrait que ça s'équilibre et pour ça, diviser par 5 nos émissions actuelles de gaz à effet de serre en 30 ans. Mais c'est très mal parti. Jusqu'à présent ce sont les ONG qui le disaient, là c'est un organisme mis en place par l'Élysée. Il va falloir tripler les efforts pour développer les voitures électriques, à hydrogène, les transports en commun, la rénovation des bâtiments, s'intéresser au kérosène des avions.

Le Haut conseil propose de rétablir la taxe carbone, mais avec une version qui ne pénalise pas les plus modestes. Le Premier ministre a lu le rapport, reconnu qu'il fallait accélérer et promis de nouvelles mesures dès le mois prochain.