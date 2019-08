publié le 30/08/2019 à 06:58

Retour à la case prison pour Luc Tangorre, agresseur pédophile multirécidiviste. Il s'était illustré au début des années 80 en criant à l'erreur judiciaire, mais son parcours est émaillé d'accusations et de de condamnations. À 60 ans, il retourne derrière les barreaux pour avoir revu une de ses anciennes victimes.

L'homme défraye la chronique judiciaire depuis 35 ans, toujours au chapitre des viols et des agressions sexuelles. C'est d'ailleurs pour avoir repris contact avec une jeune fille de 14 ans qu'il avait tenté d'agresser l'an dernier, que son contrôle judiciaire a été révoqué. Il avait retrouvé son ancienne victime dans une boulangerie et tenté de lui caresser la main.

En 1983, lors de son premier procès, il avait crié à son innocence pour quatre viols dans les quartiers sud de Marseille, hurlé à l'erreur judiciaire, mobilisé un comité de soutien et avait finalement bénéficié d'une grâce partielle du Président Mitterrand.

Quelques mois plus tard, il violait pourtant deux jeunes touristes américaines près de Nîmes et écopait de 18 ans de prison. À sa sortie, les agressions ne cesseront jamais. Luc Tangorre doit ainsi être jugé la semaine prochaine pour une autre affaire : l'agression sexuelle de trois petites filles, en 2014 au Grau-du-Roi (Gard).

