publié le 29/08/2019 à 18:47

Le président brésilien avait réagi à un post qui se moquait du physique de Brigitte Macron, apparaissant sur une photo désavantageuse. Suite à cela, des milliers de messages d'internautes brésiliens avaient été postés en français pour s'excuser auprès de la Première dame des propos insultants tenus par leur président.

En marge d'un déplacement dans le Pas-de-Calais, Brigitte Macron a réagi pour la première fois et a tenu à remercier ses soutiens. "Je voulais simplement dire deux mots aux Brésiliens et aux Brésiliennes, deux mots en portugais, cela ne va pas être terrible mais je vais le dire quand même et j'espère qu'ils l'entendront : 'muito obrigada', c'est un très très grand merci pour tous ceux qui se sont engagés", a-t-elle confié.

Brigitte Macron a fait ensuite une allusion à Jair Bolsonaro. "Les temps changent. Il y a ceux qui sont dans le train du changement. Les femmes sont là, avec vous, comme vous, vous l'avez quasiment tous compris messieurs, certains sont sur le quais mais je suis sûre qu'ils ne vont pas tarder à monter dans le train. Merci à tous", a-t-elle affirmé.

