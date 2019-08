publié le 29/08/2019 à 22:43

Toyota toujours pourvoyeur d'emploi dans le nord. Après la Yaris, le nouveau modèle de la marque se précise et ce ne sont pas moins de 500 emplois que propose le constructeur automobile aujourd'hui avec des contrats de 18 mois. Une belle opportunité et un beau succès pour la marque.

Ce succès, c'est d'abord celui d'une petite voiture japonaise "made in Nord-Pas-de-Calais" qui a su séduire ses clients avec ses versions hybrides. Dans l'usine valenciennoise, près d'un millier de véhicules sont encore produits chaque jour, avec des salariés qui savent s'impliquer et un dialogue sociale exemplaire, se félicite le président Luciano Biondo.

"C'est une usine qui tourne, je disais tout à l'heure à mes salariés qu'en six ans, alors que l'industrie est en chute libre au niveau des effectifs, on va faire plus 25%", explique-t-il. D'ici quelques mois, un nouveau véhicule sortira de ces chaînes. Les renforts attendus seront formés sur place.

Des contrats que Thomas Mercier, délégué CFDT, espère voir pérenniser : "C'est un privilège aujourd'hui. (L'usine) tourne et elle a énormément d'avenir avec l'hybride". Pas d'exigence de diplôme, ni d'expérience requise pour espérer travailler dans ce cette usine nordiste.

À écouter également dans ce journal

Didier Deschamps - Dans un entretien accordé à M6 et RTL, le sélectionneur des Bleus s’exprime sur le problème de l’homophobie dans les stades de football, après une série d’interruptions de matches de Ligue 1 pour des banderoles et chants à caractère homophobe venus des tribunes.



Football - Les trois clubs français engagés en Ligue des champions ont hérité degrands clubs en phase de groupes de la Ligue des champions 2019-2020. Le PSG affrontera notamment le Real Madrid et Lille se retrouvera face à Chelsea.



Michel Aumont - Grand acteur de théâtre et de cinéma, Michel Aumont est mort cette nuit à l’âge de 82 ans, a annoncé son entourage.