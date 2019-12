publié le 06/12/2019 à 09:09

Emmanuel Macron se rend ce vendredi 6 décembre à Nîmes dans le Gard pour assister à l'hommage qui sera rendu aux trois secouristes morts dimanche dernier, pendant les intempéries du Sud-Est, dans le crash de leur hélicoptère Dragon 30 en intervention, près de Marseille. Hommage qui sera empreint d'émotion.

Richard Mallié, directeur du SDIS des Bouches-du-Rhône, s'est exprimé au micro de RTL : "On est obligés d'être marqués… Même si on a vu des choses un peu horribles comme pompier, c'est quand-même le gars avec qui vous avez fait des tas de choses, avec qui vous vous retrouvez quelques fois le dimanche dans un moment de convivialité. Les familles qui se retrouvent. C'est très uni donc ça vous marque. J'ai vu des pompiers au bord des larmes voire pleurer. Et ça, ça m'a ému énormément".

La cérémonie se tiendra sur la base de la Sécurité civile de Nîmes-Garons en présence des collègues et des proches des victimes. À noter qu'Emmanuel Macron sera accompagné de Christophe Castaner et Laurent Nuñez pour saluer la mémoire de Jean Garat, Michel Escalin et Norbert Savornin.

#Hommage🇫🇷 Pour porter secours, ils sillonnent le ciel jour et nuit, parfois dans des conditions extrêmes. Pilote, mécanicien opérateur de bord, sauveteur héliporté, ils ont risqué leur vie pour sauver celle des autres.

En mémoire de Jean Garat, Michel Escalin et Norbert Savornin pic.twitter.com/Ik4fr65YLt — Sécurité Civile Fr (@SecCivileFrance) December 2, 2019

À écouter également dans ce journal

La grève impacte le commerce - À Paris, les commerçants commencent à s'inquiéter sérieusement des effets de la grève. Jeudi, tous les commerces ont été fermés sur le parcours de la manifestation. L'inquiétude touche toutes les grandes villes, qui ont enregistré jusqu'à 60% de baisse d'activité par endroit.

Les transporteurs routiers en colère - Des transporteurs routiers ont prévu de manifester, en installant notamment des barrages filtrant, samedi 7 décembre pour protester contre la hausse de la fiscalité du gazole.





Des CRS menacés - Plusieurs CRS ont récemment reçu à leur domicile une lettre de menaces où leurs proches étaient ciblés. "Pour chaque citoyen blessé, ce sera un membre de famille des forces de l'ordre qui subira les mêmes préjudices et sans remords", était-il notamment écrit dans ce courrier.