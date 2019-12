Intempéries dans le Sud-Est : le bilan s'alourdit à 7 morts

publié le 04/12/2019 à 15:48

Le bilan s'alourdit dans le Sud-Est. Après le nouvel épisode de pluies diluviennes qui a frappé la région ce week-end, on annonçait mardi matin un bilan de six morts et une disparue. On apprend ce mercredi 4 décembre par la préfecture du Var, que le corps sans vie d'une septième personne, a été retrouvé sur la plage des Canoubiers à Saint-Tropez.

Selon la préfecture, "il s'agit bien de la femme de 61 ans portée disparue à Grimaud". Parmi les sept personnes décédées, ces intempéries ont coûté la vie à trois secouristes dans la nuit de dimanche 1er à lundi 2 décembre, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Ils étaient tous les trois à bord d'un hélicoptère du SDIS des Bouches-du-Rhône, partis secourir des habitants touchés par les intempéries. Ils ont été retrouvés près de Marseille.

Du côté des dégâts, les conséquences sont sans précédent. "Deux fois en une semaine. La semaine dernière on a eu 82 cm (d'eau ndlr) et là 1m30 dans la maison, c'est trop !", déplore Fanny une habitante. Ce lundi 2 décembre, d'immenses rochers se sont effondrés sur des maisons du village des Mées (Alpes-de-Haute-Provence). Selon la préfecture du département, au moins deux personnes ont été blessées et "prises en charge".