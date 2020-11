publié le 27/11/2020 à 08:41

La glottophobie sera-t-elle bientôt punie par la loi ? Après avoir été déposée par le député de l'Hérault Christophe Euzet, mercredi 18 novembre, la proposition de loi qui doit punir la discrimination à l'accent a été largement adoptée hier en première lecture à l'Assemblée. Elle prévoit une peine de 3 ans de prison et 45.000 euros d'amende.

Mais surprise, celui que l'on surnomme Berger des Pyrénées, Jean Lassalle, a voté contre.

"Je vais profiter du fait de ne pas avoir d'accent pour me permettre d'intervenir", lance Jean Lassalle avec humour avant de justifier sa décision. "Je ne voterai pas ce texte. Je ne veux pas demander la charité. Pardon, mais je ne demanderai jamais la protection de la République française parce que je suis comme je suis. Et pourtant, je suis assez bien placé pour dire que j'en ai souffert et ce que ça m'a coûté", a conclu le député.

À écouter également dans ce journal :

Violences policières - Gérald Darmanin tente de calmer le jeu. Le ministre de l'Intérieur a annoncé hier soi qu'il allait demander la révocation des policiers mis en cause dans l'agression d'un producteur de musique à Paris.

Diego Maradona - La veillée funèbre en hommage à la star du football a dégénéré en incident lorsque les portes du palais présidentiel à Buenos Aires se sont fermées. L'enterrement a eu lieu hier soir, en privé, dans un cimetière de banlieue.

Football - Place aux filles ce soir. Les bleues jouent contre l'Autriche à Guingamp. Une victoire les qualifierait directement pour l'Euro 2022. Le match est à suivre dès 21 heures sur W9.