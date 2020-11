La discrimination à l'accent bientôt punie par la loi ?

publié le 18/11/2020 à 22:23

La glottophobie sera bientôt punie par la loi ? Mercredi 18 novembre, le député de l'Hérault Christophe Euzet a déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour sanctionner les discriminations à l'accent. De fait, la glottophobie pousserait certains employeurs à ne pas engager un travailleur qui a un accent. Mais est-ce vraiment nécessaire de légiférer sur ce type de discrimination ? Est-on pénalisé quand on parle avec un accent ?

À Toulouse, où l’accent est d’abord une fierté, on entend l’accent de Claude Nougaro comme une douce musique. Jean-Michel porte ostensiblement sa croix occitane sur son T-shirt et témoigne. "Moi, ça ne m’a jamais gêné : je suis fier d’être Toulousain et c’est bien d’avoir une différence", estime-t-il.

Opticien réputé du centre-ville de Toulouse, Jeannot a de son côté toujours joué de son accent comme d’un instrument de séduction, surtout lorsqu’il faisait ses études à Paris. "Les profs m’interrogeaient plus que les autres camarades. En plus, je parle beaucoup, et je ne me gêne pas à cause de mon accent. Ça faisait marrer les copains et ça m’était une bonne ambiance", témoigne-t-il.

Un accent peut être "une arme"

Un accent est-il une caractéristique négative ? "Cela dépend", répond l’opticien qui reconnaît qu’il peut être difficile de "gérer" son accent "si on n’a pas les épaules pour l’assumer". "Mais bien utilisé, il peut devenir une arme", nuance le Toulousain. "Je trouve ça plus drôle et je pense qu’ici, on a un bel accent", poursuit Jeannot.

Un de ses clients et amis, Jean-Phi’, qui a l’authentique accent toulousain, est bien de cet avis : "Vu que je l’aime et que je vis très bien avec, c’est plutôt un avantage", estime-t-il, précisant qu’il n’a jamais fait l’objet de moqueries.

Le député Christophe Euzet entend "promouvoir la France des accents" en inscrivant dans la loi la pénalisation de la glottophobie. Malgré tout, ici à Toulouse, si une discrimination existe, elle semble positive à en lire ces témoignages.