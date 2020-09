publié le 01/09/2020 à 08:30

En déplacement au Liban, le président français Emmanuel Macron a une nouvelle fois appelé le gouvernement libanais à entamer des réformes rapidement. "Ma position est toujours la même, c'est celle de l'exigence sans ingérence, mais de m'assurer que c'est bien un gouvernement de mission qui sera formé au plus vite pour mettre en oeuvre les réformes que nous connaissons", a affirmé le chef de l'État.

Emmanuel Macron a notamment évoqué la "réforme des marchés publics, de lutte contre la corruption, pour la justice, pour la réforme d'énergie de l'électricité, pour une meilleure gestion du port". Des réformes "indispensables" selon lui.

Le président français a par ailleurs réaffirmé son engagement à ce que, "si elles sont prises le plus vite possible par ce gouvernement de mission, la communauté internationale puisse s'engager pour être en soutien du Liban et du peuple libanais".

Emmanuel Macron doit rencontrer, mardi 1er septembre, l'ensemble de la classe politique libanaise. Il doit également visiter le port de Beyrouth, complètement dévasté.

À écouter également dans ce journal

Rentrée scolaire - Fini de buller, c'est le retour en classe pour quelques 12 millions d'élèves. Une rentrée qui s'inscrit dans un cadre particulier, avec un protocole sanitaire très strict.

Port du masque - Le port du masque obligatoire entre en application, mardi 1er septembre, dans l'immense majorité des entreprises françaises. Le protocole sanitaire dévoilé la veille offre peu de dérogations à cette obligation.

US Open - Le tennisman français Benoît Paire est exclu du tournoi après avoir été testé positif au Covid-19. Sur les réseaux sociaux, il qualifie de "fake bubble" la bulle sanitaire et les mesures mises en place par l'organisation.