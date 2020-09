Liban : baby George, 27 jours, est né pendant les explosions à Beyrouth

publié le 31/08/2020 à 17:46

Emmanuel Macron arrivera en fin d'après-midi ce lundi 31 août au Liban, au chevet d'un pays atomisé par l'explosion du 4 août. Un nouveau Premier ministre, Moustapha Adib vient tout juste d'être désigné. Dans ce contexte particulier, RTL vous partage un symbole de l'espoir avec le petit George, qui a ce lundi 27 jours. Il est venu au monde au moment de l'explosion.

Dans un appartement sur les hauteurs de Beyrouth, le père de baby George, Adi, était dans la salle d'accouchement quand l'explosion a eu lieu et que des pans de mur entiers se sont mis à tomber tout autour. "On a entendu un gros bruit. Il y a eu les fenêtres, le plafond, tout est tombé sur ma femme, sur les infirmières et sur les médecins. J'ai aidé le docteur qui était à terre et il m'a aidé à mettre ma femme en lieu sûr", explique Adi.

"L'accouchement a eu lieu grâce à la lumière de mon téléphone portable. Tout l'hôpital a été détruit mais mon fils est en bonne santé. C'est un message de lumière. On est l'une des rares histoires heureuses au Liban, le miracle du bébé George nous donne de l'espoir. Aujourd'hui il fait 3,5 kg, il est fort et il aura une forte personnalité", ajoute-t-il.

L'hôpital Saint-Joseph est aujourd'hui une ruine. George lui, du haut de ses 27 jours a de tout petits yeux, il est tranquillement installé dans son landau dans une couverture très confortable, aux couleurs du Liban.