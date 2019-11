Grève du 5 décembre : un tournant décisif pour Macron ?

publié le 22/11/2019 à 10:59

Tous les observateurs politiques s'accordent sur un point : la grève du 5 décembre contre la réforme des retraites marquera un tournant dans le quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais c'est la réaction du président et du gouvernement face à ce mouvement social qui est très attendue.

Pour Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro Magazine, le pouvoir est obligé de clarifier sa position sur cette réforme, de mieux l'expliquer. Et la grève devrait "aider" sur ce point. "Le mouvement va permettre de faire comprendre qu'on ne peut pas continuer à avoir des régimes en déficit. (…) Il faut que ça soit juste. Il n'est pas normal qu'il y ait des gens qui partent à la retraite avant les autres dans de meilleures conditions et que ce soit payé par le contribuable", a-t-il déclaré.

Selon lui, si le gouvernement reste sur la ligne "il faut que ça soit juste", rassurant aussi avec des chiffres comme Gérald Darmanin l'a fait ce vendredi matin -en expliquant que le but était d'assurer une retraite minimum à 1.000 euros pour tous les Français- sur RTL, le mouvement se scindera en deux entre la population qui se dira "il faut changer, ça ne peut pas rester comme ça" et des minorités (comme la SNCF, la RATP, EDF…) qui apparaîtront "en défense de leurs privilèges".

Un système de retraite par points qui fait peur

Pour le journaliste Nicolas Domenach, c'est la réforme des retraites par point en elle-même qui pose problème car bien trop floue sous tous les aspects : "Ce serait une retraite par point. Mais qui va fixer le point ? À quel niveau ? Qui le garantira ? On ne croit plus en l'État dans ce pays. Donc on ne croira pas en une garantie du point". D'autant que l'exemple des Pays-Bas, avec un système similaire et un point qui varie trop d'une année à l'autre, fait peur.

Pour résoudre ce conflit, ou l'affronter au mieux, Emmanuel Macron a allégé son agenda international. Il n'ira pas à la COP25 à Madrid et il ne sera présent qu'une seule journée au sommet de l'OTAN.