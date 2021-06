publié le 07/06/2021 à 07:04

À quelques semaines des régionales, en Auvergne-Rhône-Alpes, le président sortant Laurent Wauquiez (LR), est donné en tête dans les sondages.

Déplacement sur chaque fait divers, communication sur la sécurité aux portes des lycées, dès son entrée en campagne, Laurent Wauquiez martèle un seul sujet : la sécurité. "La priorité, pour moi, elle est claire : restaurer l'autorité et la sécurité", déclare-t-il.

Le candidat du RN, Andréa Kotarac, se voit concurrencé sur la thématique phare de son mouvement tandis que Bruno Bonell (LREM) tente de réorienter le débat sur l'économie. À gauche Najat Vallaud-Belkacem cible frontalement le président sortant qu'elle qualifie de "mini-Trump". "Ce qui motive mon retour, c'est de ne pas laisser se désagréger cette région", assure-t-elle.

Forts de leur succès aux municipales à Lyon et Grenoble, les écologistes emmenés par Fabienne Grébert pourraient se retrouver en tête de la gauche au premier tour et réunir derrière eux un front anti-Wauquiez au deuxième tour.

À écouter également dans ce journal

Roland-Garros - Le Suisse Roger Federer déclare forfait avant son huitième de finale. "Il faut que j'écoute mon corps", déclare-t-il à quelques semaines du tournoi de Wimbledon, son principal objectif de la saison.

Présidentielle - Éric Zemmour avance ses pions et a envisagé dimanche une candidature à la présidentielle. Sur RTL, Marine Le Pen a estimé qu'une candidature du polémiste affaiblirait son camp.

Déconfinement. Le 9 juin, prochaine étape de levée des restrictions, marquera la réouverture des salles de sport et des piscines, des salles des bars et restaurants et me recul du couvre-feu à 23 heures.