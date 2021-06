Régionales 2021 : pouvez-vous encore vous inscrire sur les listes électorales ?

publié le 05/06/2021 à 11:35

Les élections régionales et départementales auront lieu les 20 et 27 juin 2021. À cette occasion, les électeurs choisissent les conseillers régionaux et départementaux, qui éliront ensuite les présidents du conseil départemental et de la région.

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Toute personne âgée de 18 ans qui a fait son recensement citoyen y est inscrit automatiquement, ainsi que toute personne ayant acquis la nationalité française après 2018. Les inscriptions sur les listes électorales sont closes depuis le 14 mai, sauf dans un certain nombre de cas où ce délai est allongé jusqu'au 10 juin 2021.

Parmi les cas particuliers, il y a les Français qui ont déménagé suite à un départ à la retraite ou pour des raisons professionnelles. Sont également pris en compte ceux qui ont acquis la nationalité française après le 14 mai 2021 et ceux qui ont recouvré le droit de vote après cette même date. Par ailleurs, en cas d'erreur de l'administration, vous pouvez demander jusqu'au jour de l'élection à être inscrit.

Pour vérifier que vous êtes bien inscrit, vous pouvez vous rendre sur service-public.fr à la rubrique "Interroger votre situation électorale". Après avoir renseigné quelques informations sur vous, vous saurez si vous êtes bien inscrit.

