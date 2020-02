publié le 16/02/2020 à 18:36

Agnès Buzyn reprend le flambeau après le renoncement de Benjamin Griveaux, terrassé par la divulgation de vidéos intimes. La ministre de la Santé a annoncé dimanche 16 février 2020 sa candidature à la mairie de Paris, où il lui revient la délicate mission de porter les couleurs de La République en Marche (LaREM).

Selon des sources au sein du parti présidentiel, Agnès Buzyn va quitter le gouvernement et être remplacée dans les prochaines heures au ministère de la Santé, une fois la candidature entérinée par les instances de LaREM. Et un nom revient avec insistance pour la remplacer : celui d'Olivier Véran, député de l'Isère et médecin de formation. Pressenti mais pas officiellement investi.

"J'aime Paris, je la connais, j'y suis née, j'y habite depuis toujours, et je pense avoir beaucoup à apporter à toutes celles et tous ceux qui, comme moi, y vivent au quotidien", écrit-elle dans cette lettre d'intention.

À écouter écouter dans ce journal :

Affaire Griveaux : Les diffuseurs présumés des vidéos intimes, l'artiste russe Piotr Pavlenski et sa compagne Alexandra de Taddeo, sont tous deux en garde à vue pour "atteinte à l'intimité de la vie privée" et "diffusion sans l'accord de la personne d'images à caractère sexuel", dans le cadre de l'enquête ouverte samedi à la suite du dépôt d'une plainte contre X de Benjamin Griveaux.



Tempête Dennis : environ 18.500 foyers étaient privés d'électricité dimanche en fin d'après-midi en Bretagne en raison de la tempête "Dennis", après un pic à 30.000 en début d'après-midi, a-t-on appris auprès d'Enedis, alors que plus aucun département n'était placé en vigilance orange par Météo-France.



Grève à la SNCF et à la RATP : la grève de lundi dans les transports parisiens "sera peu suivie" avec un trafic "normal à la SNCF" et "normal ou quasi normal à la RATP", a indiqué dimanche sur BFMTV le secrétaire d'État aux Transports Jean-Baptiste Djebbari.