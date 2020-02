Réforme des retraites : la commission doit arrêter son travail avant la fin du texte

et AFP

publié le 12/02/2020 à 10:08

C'est une situation tout à fait exceptionnelle à l'Assemblée nationale. La commission en charge du projet de réforme des retraites a dû mettre fin à ses travaux, sans avoir pu balayer l'ensemble du texte, noyée sous les amendements de l'opposition. "En cet instant, il nous reste 13.927 amendements à examiner, a regretté sa présidente Brigitte Bourguignon (La République en marche). C'est un constat que j'établis avec regret."

Face à l'obstruction assumée des Insoumis, qui avaient déposé 19.000 des quelque 22.000 amendements, la commission a piétiné durant neuf jours et s'interrompt donc alors qu'il lui restait près de 14.000 amendements à étudier. Elle va siéger un ultime jour ce mercredi 12 février pour examiner cette fois le volet organique de la réforme. Entre "gâchis" et "amertume", les députés de tous bords ont reconnu leur "frustration" face à l'interruption des travaux.

Analyse différente évidemment pour Jean-Luc Mélenchon qui assure que la lutte continue sur tous les fronts contre cette réforme des retraites. "Vous dites que c'est un constat d'échec, note le leader de la France insoumise, je le crois pour un calendrier et l'idée que cela allait passer à toute vitesse et qu'il n'y aurait pas résistance. Il y en a dans toute la société, il y en a dans cette salle. Je voudrais vous dire que la bataille fait que de commencer et qu'à la fin, c'est nous qu'on va gagner."