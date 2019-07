publié le 02/07/2019 à 06:59

Le parti d'Emmanuel Macron poursuit ses désignations pour les municipales. Lundi 1er juillet, La République en Marche (LaREM) a désigné 19 nouveaux candidats. Eric Faidy, cadre chez Michelin, a été investi à Clermont-Ferrand face au maire (PS) Olivier Bianchi, et le doyen de la Faculté de droit de l'Université de Bretagne Sud, Patrick Le Mestre, face à David Robo (ex-LR), à Vannes.

À Bordeaux, l'investiture de Thomas Cazenave face au maire sortant devrait engendrer un cas de figure jusque-là inédit. Le MoDem, parti de François Bayrou et faisant partie de la majorité présidentielle, soutient le rival du candidat LaREM, Nicolas Florian, qui a succédé en février à Alain Juppé, parti siéger au Conseil constitutionnel. L'ancien Premier ministre avait à plusieurs reprises affiché sa bienveillance envers Emmanuel Macron.

La République en marche a également envoyé un signal aux Républicains en investissant des candidats à Troyes et Chalon-sur-Saône, ville de l'ancien ministre François Baroin et du porte-parole du parti Gilles Platret: respectivement Loëtitia Carougeat et Alain Rousselot Pailley. LaREM a également choisi de "soutenir", sans que l'étiquette soit demandée, plusieurs candidats, dont Wilfrid Pailhes, chef de cabinet du président des sénateurs PS Patrick Kanner, à Bourg-Lès-Valence (Drôme).

À écouter également dans le journal

Emploi - Conforama ferme 42 magasins, et supprime 1.900 emplois. Le plan de restructuration doit être présenté au comité central ce mardi matin 2 juillet. La société connait des difficultés depuis plusieurs mois.

Météo - Les orages ont été très violents lundi 1er juillet soir. 100.000 coupures de courant ont été recensées en Isère, Savoie et Haute-Savoie. Une personne a été sérieusement blessée par la chute d'un arbre. Un TGV-Paris Grenoble, avec 182 voyageurs, a été immobilisé toute la nuit. 5 départements sont en vigilance orage.