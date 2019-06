Héritage de Johnny : la justice américaine rejette la demande de Laeticia Hallyday

publié le 26/06/2019 à 21:29

La question de l'héritage de Johnny se jouera désormais en France. Le tribunal de Los Angeles a rejeté mercredi 26 juin la demande de Laeticia Hallyday de joindre une partie des actifs ainsi que des biens (motos et voitures de luxe) dans un trust bancaire a indiqué à RTL l’avocat de David, Pierre-Jean Douvier.

L'enjeu était de taille, puisqu'il portait sur plusieurs millions d'euros. Laeticia demandait ainsi à la justice de mettre à l'abri dans un ou deux trusts bancaires toute une série de biens et d'actifs : les redevances de Sony Music, plus de 60% des royalties de Warner Music, le contenu d'un compte en banque détenu par Johnny et plus exotique encore, quatre motos Harley Davidson, et trois voitures de luxe : une Cobra, une Bentley et une Lamborghini Aventador qui à elle seule dépasse les 300.000 euros.

La justice américaine laisse ainsi à son homologue française le soin de régler l’héritage. Une décision qui constitue un camouflet pour la veuve du chanteur.

Plus d'informations à venir sur RTL.fr...