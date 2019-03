publié le 28/03/2019 à 12:22

Midi Libre brise ce matin un tabou, celui des accompagnants sexuels. Alors que s'ouvre ce jeudi 28 mars, à Montpellier une formation pour une vingtaine de candidats, le journal n'hésite pas à mettre en Une une pratique officiellement illégale en France.



Celle de ces hommes et de ces femmes qui offrent leurs services à des personnes en situation de handicap. Cela fait des années et des années que des associations militent pour que la pratique soit encadrée... en vain. Recourir à leurs services est aujourd'hui répréhensible.

Marcel Nuss, qui préside l'APPAS, l'association pour la promotion de l'accompagnement sexuel, ironise : "Je suis proxénète bénévole, dit-il, et à ce titre je risque la prison et une très lourde amende".

Pourtant, explique-t-il, "handicapé ou pas tout le monde a le droit à une sexualité". "Je n'ai pas l'impression d’être une prostituée confie Sylvie, l'une de ces accompagnantes". Le déclic, cette auxiliaire de vie l'a eu dans son métier. "Trop souvent j'ai vu des gens devenir violents par frustration sexuelle", dit-elle.

Un projet de loi dégradant ?

L'APPAS réclame aujourd'hui une loi. Pas gagné quand on lit Midi Libre. Les associations, féministes notamment dénoncent un projet dégradant et qui, sous couvert de bons sentiments, propose de légaliser l'achat d'un acte sexuel. Vision partagée par certains invalides.



Le collectif de Lutte et handicaps pour l'égalité et l’émancipation par exemple est contre. "Nous ne sommes pas des indésirables", lit-on sur leur site internet. Je vous laisse vous faire votre propre idée mais le tabou aura au moins eu le mérite d’être soulevé.