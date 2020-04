Déconfinement et reprise du travail : faudra-t-il mettre en place des horaires décalés ?

publié le 27/04/2020 à 22:50

Il va falloir s’adapter pour le retour au travail à partir du 11 mai prochain. Car dans les grandes métropoles, il apparaît impossible de revenir à des transports en commun bondés aux heures de pointe.

Dans ce contexte, une solution semble privilégiée : décaler les horaires de travail pour étaler les déplacements dans la journée. Le dispositif est déjà testé dans le quartier d’affaires de La Défense depuis un an pour les 180.000 salariés des grandes tours.

Il faut savoir qu’entre 9h et 9h15, 2.500 personnes sortent chaque minute des transports en commun et s’agglutinent dans la gare de La Défense et sur l’esplanade du quartier d'affaires. C’est l’arrivée de ces 37.500 personne qui a été lissée : 5% des effectifs arrivent donc un peu plus tôt et un peu plus tard.

Ce modèle d’embauche, étalé entre 8 et 10h du matin, toutes les entreprises de France y réfléchissent depuis quelques jours.

Parmi les propositions à l’étude pour l’après-11 mai, défendue d’ailleurs par le conseil régional d’Île-de-France, qui concentre le plus grand nombre de travailleurs en France, une attestation de déplacement domicile-travail avec nos horaires de bureaux. Le but : organiser les emplois du temps et vérifier que les salariés respectent bien les arrivées décalées.