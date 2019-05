publié le 05/05/2019 à 15:00

Une procédure disciplinaire lancée. La RATP a annoncé, ce dimanche 5 mai, avoir ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre d'un conducteur de bus, à la suite d'informations faisant état d'un incident entre celui-ci et une jeune voyageuse.





L'incident remonterait à mardi 30 avril au soir sur la ligne 60 à Paris, lorsqu'un chauffeur du bus aurait refusé l'accès à une jeune femme parce qu'elle portait une jupe. Les faits ont été rapportés par le père de la jeune femme sur sa page Facebook, un "post" qui n'est depuis plus accessible.

Invité à lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 5 mai, Jordan Bardella estime que "depuis un certain nombre d'années, nous alertons sur les dérives des entreprises publiques à commencer par la RATP (...) Il y a un problème de fond".

Quand on lui oppose que les faits ne sont pas encore avérés, car une enquête est toujours en cours, le candidat, tête de liste Rassemblement national pour les élections européennes, répond : "On voit une politique de recrutement qui s'est orientée vers des grands frères dans des quartiers de manière à acheter la paix sociale et éviter que les bus se fassent caillasser"



Et d'ajouter que même si les faits ne sont pas encore établis, "on a des chauffeurs islamistes qui refusent de conduire après une femme, parce qu'elle a touché le volant, on a des locaux de prières clandestins dans un certain nombre de dépôt de banlieues. Ce sont des faits qui existent et il est temps aujourd'hui de réaliser un grand audit national sur tous les postes occupés par des fichés S dans les transports".