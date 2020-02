publié le 18/02/2020 à 11:30

La République peut-elle reconquérir ses quartiers perdus ? C'est la question que l'on se pose, mardi 18 février, avec la visite d'Emmanuel Macron dans un quartier de "reconquête républicaine", à Mulhouse. Le président va dévoiler son plan de lutte contre le séparatisme islamiste, une nouvelle formule macronienne.

Pour Bernard Rougier, professeur à l'Université Paris 3 Sorbonne, spécialiste de l'islam radical et auteur de Les territoires conquis de l'islamisme (Presses Universitaires de France), lorsqu'on évoque le séparatisme islamiste, "on évoque une situation au fond où des groupes cherchent à subvertir les institutions pour développer une identité propre, un régime dérogatoire, un certain nombre d'avantages, et en fait, à travers cette formule, c'est la tentative des islamistes pour s'approprier les musulmans, parler en leur nom, créer un collectif et au fond en finir avec la citoyenneté française universaliste pour créer des groupes politiques."

Pour le professeur, "en réalité, il y a une très grande majorité de nos compatriotes qui sont musulmans, pratiquants ou pas pratiquants, une foi individuelle spirituelle, ou ceux qui vont à la mosquée le vendredi, etc... Il y a une très grande diversité, et les groupes islamistes sont des minorités actives."

Pour l'auteur, les islamistes créent des écosystèmes autour de la salle de sport, de la mosquée...

Ce qui permet aux islamistes d'occuper des quartiers, "c'est précisément leur capacité à avoir des ressources, à être connectés à des lieux au Moyen-Orient, à prétendre dire la vérité sur l'islam, à exploiter donc toutes les ressources locales, à créer ce que j'ai appelé des écosystèmes autour de la salle de sport, de la mosquée, de la librairie islamique, de la sandwicherie halal, c'est d'essayer de contrôler déjà dans l'espace la population et, encore une fois, pour parler en son nom."

Mais l'individu qui va chercher son sandwich n'est pas un islamiste désigné, le type qui va à la salle de sport y va parce que ça va lui faire du bien et, qui plus est, être croyant n'est pas contre les lois de la République. Cependant, pour Bernard Rougier : "Dans des lieux de socialisation, ces lieux-là vont être des lieux d'influence, des lieux de diffusion d'un certain discours ou de certaines pratiques en rupture avec la République, et en rupture avec le pacte républicain."