Les infos de 6h - Vente "à perte" de l'essence : une mesure qui "n'aura aucune influence", selon l'économiste Philippe Chalmin

Alors que les prix sur les carburants s'envolent de nouveau depuis le début de l'été, Élisabeth Borne a décidé la levée temporaire de l'interdiction sur la vente à perte de l'essence. "Nous allons lever cette interdiction" - pourtant interdite par la loi de 1963 - "sur une période limitée de quelques mois" ce qui permettra aux distributeurs "de baisser davantage les prix", a-t-elle indiqué dans un entretien au Parisien, mis en ligne le 16 septembre dernier.

Avec cette autorisation, la locataire de Matignon balaie les idées de l'opposition, souhaitant notamment la mise en place d'une ristourne pour les Français ou d'une réduction des taxes sur les carburants. "Avec cette mesure inédite, nous aurons des résultants tangibles pour les Français, sans subventionner le carburant", a estimé la cheffe du gouvernement.

Cette mesure "est plutôt profitable pour le consommateur", a souligné au micro de RTL, Philippe Chalmin, président de l'Observatoire de la formation des prix. "Il est assuré d'avoir le carburant au prix "le plus juste possible". Les enseignes de la grande distribution sont déjà pratiquement à prix coûtant. Je ne pense pas qu'elles vont se lancer, sur les carburants, dans une guerre des prix. "

Pour l'économiste, cette annonce "n'aura aucune influence. C'est une parole lâchée dans le vent [...] dans la mesure où 60% du carburant en France est vendu dans la grande distribution et que le carburant est avant tout, pour celle-ci, un produit d'appel."

