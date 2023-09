Inondations en Libye : le bilan monte à 11.300 morts, selon l'ONU

Des chiffres effrayants. Les inondations provoquées la semaine dernière en Libye par la tempête Daniel ont fait au moins 11.300 morts dans la ville de Derna, selon un nouveau bilan publié samedi soir par un organisme de l'ONU, citant le Croissant rouge libyen. "Selon le Croissant-Rouge libyen, ces inondations sans précédent ont fait environ 11.300 morts et 10.100 disparus dans la seule ville de Derna", a annoncé le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA). Au moins 170 personnes sont également mortes dans d'autres endroits de l'Est de la Libye, a-t-il ajouté. "Ces chiffres devraient augmenter alors que les équipes de recherche et de sauvetage travaillent sans relâche", a averti l'organisme de l'ONU.

La tempête Daniel a frappé dans la nuit du dimanche au lundi 11 septembre la ville de Derna, peuplée de 100.000 habitants. Le phénomène a entraîné la rupture de deux barrages en amont, provoquant une crue de l'ampleur d'un tsunami. Elle a tout emporté sur son passage et fait des milliers de morts. Des dizaines de corps sont sortis et enterrés chaque jour au milieu d'un paysage de désolation.

Le ministre de la Santé de l'administration de l'Est de la Libye a fait état samedi soir d'un bilan de 3.252 morts. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait pour sa part affirmé un peu plus tôt que les corps de 3.958 personnes avaient été retrouvés et identifiés, et que "plus de 9.000 personnes" étaient toujours portées disparues. Selon les témoignages d'habitants, la plupart des victimes ont été ensevelies sous la boue ou emportées vers la Méditerranée.

