Essence : pourquoi les prix à la pompe vont continuer de grimper

On s'approche des 2 euros le litre de sans plomb ou de diesel. On est en train de vivre un "deuxième choc pétrolier", comme celui qui avait suivi l'invasion en Ukraine. Le carburant a pris 20 centimes par litre en quelques semaines.



Cette fois, comme en 1979, deux pays réduisent massivement leur production et leurs livraisons. Deux des plus gros fournisseurs d'or noir au monde : l'Arabie Saoudite, qui représente 1 million de barils en moins chaque jour, l'équivalent de la moitié de la consommation quotidienne française, et l'autre, c'est la Russie, 300.000 barils en moins tous les jours.

L'Arabie Saoudite veut faire monter les prix pour engranger des pétrodollars. La Russie veut montrer qu'elle a encore les moyens de mettre l'occident sous tension en jouant sur ses matières premières.



On n'a pas encore retrouvé les niveaux qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine car le baril de Brent valait alors 125 dollars à la mi-mai 2022 mais on est déjà aujourd'hui à un peu plus de 90 dollars et ça continue de monter. On produit en moyenne 100 millions de barils de brut tous les jours. Aujourd'hui, quand on additionne toutes les baisses de production, il nous en manque 3 millions.

Le gouvernement ne veut pas faire de nouvelle ristourne

Les prix devraient continuer à monter au moins jusqu'à janvier. Comme l'inflation alimentaire, puisque les acteurs de la grande distribution annoncent une baisse des prix début 2024, pas avant. En tout cas, sur le pétrole, l'Arabie Saoudite, la Russie et la plupart des pays producteurs maintiennent leurs baisses de production jusqu'à la fin de l'année.

Cette fois-ci, on risque de payer le "vrai" prix de notre carburant et ça risque de devenir insupportable pour la plupart des ménages français, notamment les plus modestes, qui habitent loin de leur lieu de travail et qui doivent prendre la voiture. On est dans la situation d'un automobiliste qui fait le plein en fumant une cigarette : c'est socialement explosif.



Le gouvernement ne veut pas faire de nouvelle ristourne. La réponse de Bruno Le Maire a été très claire : ça coute 12 milliards à l'État. Autrement dit, au moment où on boucle le budget 2024, on n'a plus les moyens. Accessoirement, si on veut décarboner l'industrie et nos déplacements, on ne peut pas continuer à subventionner le plein de diesel. Demain, Agnès Panier-Runacher réunira les distributeurs de carburants pour leur demander de continuer leurs opérations "ventes à prix coûtant" qu'on a connues pendant l'été.

Total va plafonner les prix jusqu'à fin 2023

Le seul acteur en mesure de faire quelque chose, c'est TotalEnergies. C'est un peu l'aveu d'impuissance du gouvernement. Bruno Le Maire dit non à une ristourne de l'État mais demande à TotalEnergies de poursuivre le plafonnement des prix à 1,99 euro, y compris l'an prochain. Patrick Pouyanné a répondu qu'il continuait jusqu'à fin 2023 mais ne s'est pas engagé sur la suite.



En attendant, TotalEnergies grapille des parts de marché avec ses tarifs quand les concurrents dépassent les 2 euros le litre. Le groupe représente déjà 1/4 du marché avec 3.400 stations dans le pays et accueille 1 million de clients tous les jours. Et ça va augmenter avec ces prix plafonnés puisque 9 français sur 10 sont à moins d'1/4 d'heure d'une station du groupe. Ça vaut le détour.